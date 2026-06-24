Белорус Гончаров вошел в число кандидатов на пост главы ИИХФ

Белорус Сергей Гончаров вошел в список кандидатов на должность президента Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает пресс-служба организации.

С 2021 года ИИХФ возглавляет француз Люк Тардиф. В конце марта он объявил, что не будет переизбираться на новый срок и покинет свой пост по истечении действующего срока полномочий.

Выборы нового президента ИИХФ пройдут 2 октября. В число кандидатов также вошли датчанин Хенрик Бах Нильсен, чех Петр Бржиза, испанец Франк Гонсалес, грузин Закария Хечуавшвилли, Айваз Оморканов из Киргизии, немец Франц Райндль и словенец Матьяж Раковец.

Гончаров также был одним из кандидатов на пост президента ИИХФ в 2021 году. С 2016-го по 2021-й белорус являлся членом совета ИИХФ и председателем судейского комитета организации, а до этого он занимал пост члена комитета ИИХФ по проведению соревнований.