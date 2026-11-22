«Барыс» — «Динамо» Минск: прямая трансляция матча КХЛ
Астанинский «Барыс» и минское «Динамо» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча пройдет на «Барыс Арене» в Астане (Казахстан) и начнется в 14.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Динамо» Минск можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую трансляцию встречи покажет телеканал KHL. Смотреть игру онлайн также можно на «Кинопоиске» по подписке. В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».
После матчей 20 ноября «Барыс» набрал 29 очков в 28 встречах. В предыдущем матче астанинцы на выезде уступили «Авангарду» (1:3). Минское «Динамо» имело 29 очков после 28 игр. В последней встрече минчане победили «Нефтехимик» по буллитам (2:1).
КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|30
|21
|9
|45
|2
|Авангард
|28
|17
|11
|36
|3
|Нефтехимик
|31
|15
|16
|35
|4
|Амур
|28
|16
|12
|34
|5
|Автомобилист
|29
|15
|14
|33
|6
|Салават Юлаев
|29
|15
|14
|32
|7
|Трактор
|30
|13
|17
|32
|8
|Ак Барс
|32
|14
|18
|31
|9
|Барыс
|29
|14
|15
|29
|10
|Сибирь
|30
|11
|19
|26
|11
|Адмирал
|28
|11
|17
|25
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|ЦСКА
|29
|21
|8
|44
|2
|Локомотив
|28
|20
|8
|41
|3
|Северсталь
|29
|18
|11
|38
|4
|Спартак
|30
|15
|15
|35
|5
|Торпедо НН
|28
|16
|12
|35
|6
|Динамо М
|31
|15
|16
|35
|7
|Шанхай Дрэгонс
|28
|14
|14
|31
|8
|Динамо Мн
|30
|12
|18
|31
|9
|СКА
|28
|14
|14
|30
|10
|Лада
|30
|7
|23
|19
|11
|Сочи
|29
|8
|21
|17
|24.11
|12:30
|Адмирал – Ак Барс
|0 : 3
|24.11
|17:00
|Трактор – Лада
|5 : 2
|24.11
|17:00
|Салават Юлаев – Нефтехимик
|5 : 4 ОТ
|24.11
|17:00
|Металлург Мг – Динамо Мн
|5 : 4
|24.11
|19:30
|Динамо М – Автомобилист
|4 : 2