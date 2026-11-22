«Барыс» — «Динамо» Минск: прямая трансляция матча КХЛ

Астанинский «Барыс» и минское «Динамо» сыграют в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 22 ноября. Встреча пройдет на «Барыс Арене» в Астане (Казахстан) и начнется в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Барыс» — «Динамо» Минск можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию встречи покажет телеканал KHL. Смотреть игру онлайн также можно на «Кинопоиске» по подписке. В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

После матчей 20 ноября «Барыс» набрал 29 очков в 28 встречах. В предыдущем матче астанинцы на выезде уступили «Авангарду» (1:3). Минское «Динамо» имело 29 очков после 28 игр. В последней встрече минчане победили «Нефтехимик» по буллитам (2:1).

КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.