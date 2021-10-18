Российский хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «СЭ» назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Об этом сегодня, 18 октября, объявил главный тренер команды Алексей Жамнов.

«Как сказал Алексей Жамнов, Илья Ковальчук знает команду изнутри. Лично знаком со всеми игроками из НХЛ. Поэтому это очень логичное решение, плюс — это имя для наших ребят. Он может быть играющим тренером. Внутри коллектива Ковальчук — уважаемая личность. Всем будет только приятно пообщаться и прожить две недели Олимпиады вместе с таким хоккеистом. Он только недавно играл, выигрывал Кубок Гагарина, и с хоккеистами они друг друга знают», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Бадюков высказался о функциях Ильи Ковальчука на посту генерального менеджера сборной России по хоккею на ОИ-2022 в Пекине.

«Илья может и перед турниром через разговоры объяснить роли игроков. Он будет подсказывать нюансы соперников, так как великолепно знает, как именно нужно действовать против разных сборных. На кого можно индивидуально воздействовать, например. Во время турнира он будет мостиком между игроками и тренерским штабом», — добавил Бадюков в интервью «СЭ».

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов огласил состав тренерского штаба национальной команды на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Помимо Ильи Ковальчука в него вошли Сергей Гончар, Евгений Набоков, Сергей Федоров и Алексей Кудашов.