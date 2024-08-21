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Сегодня, 19:11

«Авангард» обыграл в овертайме «Барыс» в Кубке Блинова

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«Авангард» одержал победу над «Барысом» в матче FONBET Кубка Блинова — 4:3 ОТ.

В составе омской команды шайбы забросили Даррен Диц, Александр Филатьев и Коул Касселс, оформивший дубль. У «Барыса» голы на счету Коннора Смита, Всеволода Логвина и Уэйда Эллисона.

В следующем матче турнира «Авангард» сыграет с «Локомотивом» 23 августа, а «Барыс» днем ранее встретится с «Сибирью».

FONBET Кубок Блинова

«Авангард» (Омск) — «Барыс» (Астана) — 4:3 ОТ (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Голы: Кэсселз — 1 (Яремчук, Бойков), 10:04 — 1:0. Дитц — 1 (бол., Яремчук, Макеев), 20:42 — 2:0. Филатьев — 1 (Беляев, Яремчук), 25:59 — 3:0. Смит — 3 (мен.), 36:25 — 3:1. Логвин — 1 (Камалов, Шайхмедденов), 39:27 — 3:2. Эллисон — 1 (бол., Маклеод), 43:17 — 3:3. Кэсселз — 2 (Макеев, Дитц), 60:40 — 4:3.

Вратари: Проскуряков — Маттссон.

Штраф: 4 — 12.

Судьи: Белов, Оскирко.

21 августа. Омск. G-Drive Арена.

Хоккей
ХК Авангард
ХК Барыс
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