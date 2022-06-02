Тренер молодежной сборной: «Никогда больше не пойду работать с детьми»

Ассистент главного тренера молодежной сборной России, главный тренер «СКА-1946» Владимир Филатов рассказал, что работа с в детском хоккее — это тяжелый труд

— Вы достаточно долго работали с детьми. Это самая тяжелая работа в хоккее?

— Однозначно. Никогда больше не пойду работать с детьми. Конечно, жизнь может по разному сложиться... Но не хочу. Это в том числе и работа с родителями. Хотя должен отметить, что мне всегда попадались просто замечательные родители! С некоторыми из них до сих пор продолжаем общаться, спустя 15 лет. Очень благодарен, что на меня никогда не писали какие-то бумаги, пасквили. Да и мальчишки у меня были классные. Правда, уже некоторых не узнаю, когда встречаю их. Очень сложно ... С молодежью и юниорами куда проще.