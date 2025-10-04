Хоккей
Сегодня, 18:27

Армения и Узбекистан стали полноправными членами ИИХФ

Алина Савинова

Международная федерация хоккея (ИИХФ) присвоила статус полноправных членов организации федерациям хоккея Армении и Узбекистана, сообщает пресс-служба ИИХФ.

Соответствующее решение было принято на конгрессе ИИХФ в Ницце большинством голосов.

Сборная Узбекистана в 2024 году впервые выступила на чемпионате мира и выиграла четвертый дивизион. Национальная команда Армении, принимавшая турнир, заняла второе место. Для армянских хоккеистов эти соревнования стали первыми под эгидой ИИХФ с 2010 года.

  • Slim Tallers

    Сейчас в Таджикистан завезут клюшки и расскажут правила игры. И можно будет проводить игры сильнейших или свой чемпионат мира.

    04.10.2025

  • frunt 2

    армения и узбекистан проголосуют за возврат расиянской империи,вы еще сомали и хамас сделайти полноправными участниками иихф.

    04.10.2025

    Во время матча Ночной хоккейной лиги умер 52-летний игрок «Люблино»
