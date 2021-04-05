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Арбитр лишился семи зубов в матче чемпионата Финляндии

13:37
Арбитр лишился семи зубов в матче чемпионата Финляндии. Фото AFP
Арбитр лишился семи зубов в матче чемпионата Финляндии. Фото AFP
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Финский арбитр Юкка-Пекка Койстинен лишился семи зубов в матче местного чемпионата ХПК — «Юкурит» (3:1).

После сейва голкипера «Юкурита» Сами Райаниеми шайба отлетела в лицо арбитра. Из-за повреждения Койстинен покинул лед и не смог доработать матч до конца.

38-летний Райаниеми — бывший хоккеист. За всю карьеру ему выбили лишь один зуб.

«Сначала всё потускнело, словно выключили свет, — цитирует Койстинена Iltalehti. — Я упал, но сознание быстро вернулось. Когда я лежал на льду, то мне казалось, что все зубы выпали у меня изо рта. Стоматолог сказал, что четыре зуба полностью вылетели, а еще три повреждены частично. Кроме этого, у меня, похоже, перелом верхней челюсти и сотрясение».

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