Александр Пашин: "Очень хотелось бы выиграть чемпионат мира"

Нападающий юниорской сборной России Александр Пашин поделился впечатлениями от победы над Канадой (3:2) в финале Кубка Глинки/Гретцки.

– Эмоции от победы не передать словами, – цитирует официальный сайт ФХР Пашина. – Очень рад, что мы выиграли. Мои голы? Это целиком заслуга команды, спасибо ребятам, создавали моменты, мне надо было только завершать.

У нас классная команда, очень сильный тренерский штаб, который нас подвел в хорошей форме к турниру. Мы подробно разбирали всех соперников, четко знали, что должны делать сами и что должны отталкиваться от своей системы. Знаем, что за нас болели дома, в России. Очень хотели порадовать всех болельщиков.

Теперь надо выигрывать чемпионат мира? Очень хотелось бы. Я думаю, у всех ребят есть такая цель. Теперь будем работать ради нее еще больше.