Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК страны выразил недовольство уровнем хоккея в стране.

— В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте, — приводятся слова главы Белоруссии на его официальном сайте. — Два раза обежите канадца, американца или россиянина — не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же .

Все мы несем ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — «ай, это Президент». Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим