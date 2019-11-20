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Александр Лукашенко: «В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте, не давайте ему играть»

16:07
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК страны выразил недовольство уровнем хоккея в стране.

— В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте, — приводятся слова главы Белоруссии на его официальном сайте. — Два раза обежите канадца, американца или россиянина — не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же .

Все мы несем ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — «ай, это Президент». Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим

Дополнительная информация

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/olimpijskoe-sobranie-nok-22403/

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