Александр Лукашенко: «В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте, не давайте ему играть»
16:07
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Олимпийском собрании НОК страны выразил недовольство уровнем хоккея в стране.
— В хоккее не можете вы руками хорошо клюшку держать, обыгрывать — бегайте, — приводятся слова главы Белоруссии на его официальном сайте. — Два раза обежите канадца, американца или россиянина — не давайте ему играть, вяжите его. Но не вяжут же .
Все мы несем ответственность. Но помните одно: народ не хочет никого видеть и знать. Хорошо, плохо — «ай, это Президент». Поэтому я и говорю: будет результат — будем работать, не будет — ребята, надо давать дорогу другим
Дополнительная информация
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/olimpijskoe-sobranie-nok-22403/
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