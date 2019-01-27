Александр Лукашенко: "Не хоккеисты самые мужественные люди, а фигуристы!"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что самыми мужественными спортсменами являются представители фигурного катания, а не хоккея, сообщает "РИА Новости".

Напомним, что ранее в Минске в воскресенье показательными выступлениями завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Лукашенко появился на коньках на льду "Минск-арены" после окончания гала-шоу.

– Я не большой специалист в фигурном катании, но имею право иметь свою точку зрения, которую имею право высказать здесь, в этом зале, перед этими чудесными талантливыми людьми. Выходя на лед "Минск-арены", я прежде всего подумал о мужестве. Родившись в коньках и всю жизнь простояв в коньках, я почувствовал, выходя на лед, незащищенный, какой-то страх. А они как – раздетые, полуголые, без всякой зашиты, крутятся, прыгают, такие выписывают фигуры? Не хоккеисты самые мужественные люди, а они! – приводит слова Лукашенко "РИА Новости".