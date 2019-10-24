Александр Кожевников: «Не вижу страшного, что в молодежной сборной на суперсерии будет Павел Ротенберг. Пусть Брагин его проверит»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал состав сборной России на суперсерию в Канаде.

— Нельзя забывать о том, что примерно в одни и те же сроки молодежная сборная параллельно проводит два турнира. Помимо суперсерии в Канаде это еще и турнир в Финляндии. Тренерский штаб должен посмотреть в деле максимальное количество ребят, чтобы получить полное представление об их подготовке на завершающей стадии к молодежному чемпионату мира.

Состав — прерогатива тренерского штаба. Только главный тренер понимает и знает кто необходим в данный момент и на кого нужно посмотреть. Был бы один турнир — был бы оптимальный состав, и он был бы намного сильнее, а так нужно уравновесить составы. В составе сборной есть ребята, которые уже заявили о себе, выступая в КХЛ.

Не вижу ничего страшного, что в сборной будет Павел Ротенберг. Он неплохо выглядел в Перми, видно, что у парня есть задатки добротного ролевого форварда. Пусть Брагин его проверит. За эти места будет большая конкуренция — те же Шабловский, Михайлов или Ибрагимов также будут бороться за попадание в состав. Но шансов поехать на МЧМ у всех перечисленных не очень много.