Александр Фролов о смерти Юлии Началовой: "Присутствие на похоронах - не настолько важная вещь"

Хоккеист Александр Фролов рассказал о своей реакции на смерть бывшей гражданской жены Юлии Началовой.

- Я был в Лос-Анджелесе, когда все это произошло, и когда я об этом узнал. Я не был на похоронах. Мы расстались три года назад, - сказал Фролов в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале. - После этого может быть, один раз где-то виделись, не помню. Я, в принципе, с ней простился. Думаю, присутствие на похоронах - не настолько важная вещь. Самое главное - твое отношение, как ты относишься к человеку. Это очень личное.

Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. Сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры.