АХЛ объявила, что сезон точно не возобновится до мая

Американская хоккейная лига (АХЛ) в Twitter объявила, что сезон приостановлен как минимум до мая. Это связано с пандемией коронавируса.

Также указано, что командам рекомендуется содействовать возвращению игроков в их постоянное место жительства на период паузы в сезоне, связанной с последними событиями.

Ранее сезон также был прерван в НХЛ. КХЛ прервала сезон на одну неделю, чтобы определить новый формат после снятия «Барыса» и «Йокерита».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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