Адвокат: "Фролов лжет о Верховном суде. Есть его конкретный иск к Началовой"

Адвокат Лариса Широкова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале сказала, что хоккеист Александр Фролов говорит неправду, утверждая, что не подавал иск против своей бывшей гражданской жены Юлии Началовой. Также она заявила, что он не подавал иск в Верховный суд, как говорил ранее.

- Никакого Верховного суда в этой истории нет. Опять же, это открытые источники, - сказала Широкова. - Есть конкретный иск Фролова, конкретно к Юлии Началовой-Алдониной. Беседа на 4 апреля. Все, что он говорит, не соответствует действительности.

Ранее Фролов заявил, что он не подавал иск на Юлию Началову, как сообщалось в СМИ, а на самом деле иск был подан против него. Началова и Фролов встречались с 2011 по 2016 год. В СМИ сообщалось, что впоследствии хоккеист подал на певицу в суд из-за претензий по поводу денег, выплаченных за половину квартиры. Началова умерла 16 марта 2019 года