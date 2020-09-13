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67 известных хоккеистов Украины обратились к президенту страны Зеленскому

16:45

67 известных украинских хоккеистов направили открытое письмо, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главе НОК Сергею Бубке, сообщается на официальном сайте «Донбасса».

Среди 67 игроков Алексей Житник, Руслан Федотенко, Антон Бабчук, Дмитрий Христич и Валерий Ширяев. Хоккеисты потребовали обратить внимание на деятельность президента ФХУ Анатолия Брезвина, который ранее возглавлял налоговую администрацию. Спортсмены не хотят видеть функционера в четвертый раз на своем посту — при нем, по мнению игроков, индустрия не развивается.

Дополнительная информация:

https://hcdonbass.com/news/klub/67_izvestnykh_khokkeistov_ukrainy_obratilis_k_zelenskomu_i_shmygalyu/

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