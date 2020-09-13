67 известных хоккеистов Украины обратились к президенту страны Зеленскому

67 известных украинских хоккеистов направили открытое письмо, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и главе НОК Сергею Бубке, сообщается на официальном сайте «Донбасса».

Среди 67 игроков Алексей Житник, Руслан Федотенко, Антон Бабчук, Дмитрий Христич и Валерий Ширяев. Хоккеисты потребовали обратить внимание на деятельность президента ФХУ Анатолия Брезвина, который ранее возглавлял налоговую администрацию. Спортсмены не хотят видеть функционера в четвертый раз на своем посту — при нем, по мнению игроков, индустрия не развивается.