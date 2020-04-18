54-летие отмечает олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Каменский

Сегодня 54-летие отмечает олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. Трехкратный чемпион мира родился 18 апреля 1966 года в подмосковном Воскресенске, где в составе местного «Химика» начал карьеру хоккеиста в 1982 году. Там же он ее завершил в 2005-м.

Каменский в составе сборной СССР выиграл Олимпиаду-1988 в Калгари, также стал серебряным призером Олимпиады-1998 в Нагано в составе сборной России. Трижды Каменский становился чемпионом мира: в 1986, 1989 и 1990 годах. В НХЛ играл за «Рейнджерс», «Даллас», «Нью-Джерси» и «Колорадо», с которым в 1996 году выиграл Кубок Стэнли.