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Сегодня, 09:22

52-летний Ягр получил травму на пробежке

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард чешского «Кладно» Яромир Ягр рассказал, что получил травму на пробежке.

«Знаю, вы спрашиваете, почему я не выступаю в предсезонных играх. К сожалению, я получил травму. Чувствую, что вы меня очень поддерживаете, и благодаря вам я все равно не сдамся и буду тренироваться. Я вернусь как можно скорее.

Я вышел на пробежку. Не спринты, которые совершал в гору, а обычные спринты. Я накладывал гири на лодыжки и порвал подколенное сухожилие. Это было около пяти дней назад. Срок восстановления займет до шести недель», – написал Ягр в соцсетях.

52-летний чех выступает за «Кладно», владельцем которого является. Ягр является двукратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом.

Яромир Ягр
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