3 года назад не стало Сергея Гимаева

3 года назад из жизни ушел выдающийся советский хоккеист и тренер, спортивный комментатор Сергей Гимаев.

18 марта 2017 года во время матча ветеранов в Туле Гимаев почувствовал себя плохо, отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медсестры и уже не смог прийти в сознание.

Гимаев — восьмикратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА, заслуженный тренер России. Также, его посмертно наградили премией «ТЭФИ» в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» за работу на полуфинальном матче МЧМ-2017 по хоккею Россия — США (3:4 по буллитам).