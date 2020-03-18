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3 года назад не стало Сергея Гимаева

11:00
Сергей Гимаев. Фото photo.khl.ru
Сергей Гимаев. Фото photo.khl.ru
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3 года назад из жизни ушел выдающийся советский хоккеист и тренер, спортивный комментатор Сергей Гимаев.

18 марта 2017 года во время матча ветеранов в Туле Гимаев почувствовал себя плохо, отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медсестры и уже не смог прийти в сознание.

Гимаев — восьмикратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка СССР в составе ЦСКА, заслуженный тренер России. Также, его посмертно наградили премией «ТЭФИ» в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор» за работу на полуфинальном матче МЧМ-2017 по хоккею Россия — США (3:4 по буллитам).

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