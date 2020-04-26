100 лет назад на летних Играх определился первый олимпийский чемпион по хоккею

Сегодня исполнилось 100 лет первому олимпийскому золоту в хоккее с шайбой. 26 апреля 1920 года сборная Канады разгромила Швецию со счетом 12:1.

Канадскую сборную представлял обладатель Кубка Аллана «Виннипег Фэлконс».

Первый в истории розыгрыш олимпийских медалей в хоккее произошел на летних Играх в Антверпене, первая зимняя Олимпиада состоялась четыре года спустя.

On this day 100 years ago @HockeyCanada @TeamCanada?? became the first Olympic and World Champion in ice hockey, represented by Allan Cup champion Winnipeg Falcons. Read more about #Antwerp1920 and check out the video ? https://t.co/Z2ABEkG8A5#IIHFWorlds pic.twitter.com/hMNdZV2PYF — IIHF (@IIHFHockey) April 26, 2020

По тогдашней системе розыгрыша наград сборная Швеции не получила серебро, а приняла участие в дополнительном турнире. В результате серебро турнира завоевали США, а бронзу — Чехословакия.

Канада на турнире провела три матча, в первом разгромила Чехословакию 15:0, в полуфинале одолела США 2:0.