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100 лет назад на летних Играх определился первый олимпийский чемпион по хоккею

21:10
Сборная Канады по хоккею перед Олимпиадой-1920.
Сборная Канады по хоккею перед Олимпиадой-1920.

Сегодня исполнилось 100 лет первому олимпийскому золоту в хоккее с шайбой. 26 апреля 1920 года сборная Канады разгромила Швецию со счетом 12:1.

Канадскую сборную представлял обладатель Кубка Аллана «Виннипег Фэлконс».

Первый в истории розыгрыш олимпийских медалей в хоккее произошел на летних Играх в Антверпене, первая зимняя Олимпиада состоялась четыре года спустя.

По тогдашней системе розыгрыша наград сборная Швеции не получила серебро, а приняла участие в дополнительном турнире. В результате серебро турнира завоевали США, а бронзу — Чехословакия.

Канада на турнире провела три матча, в первом разгромила Чехословакию 15:0, в полуфинале одолела США 2:0.

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