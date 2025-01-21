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Тренер клуба МХЛ спровоцировал игроков на массовую драку. Его дисквалифицировали на 7 матчей

МХЛ отстранила тренера «Реактора» на семь матчей за провокацию массовой драки
Роман Кольцов
Корреспондент
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Игорь Главный тренер нижнекамского «Реактора» Игорь Федоров и массовая драка хоккеистов
Игорь Федоров дисквалифицирован за провокацию массовой драки.
Фото ХК «Реактор»
Это его третье подобное нарушение за 3 года.

Главный тренер нижнекамского «Реактора» Игорь Федоров получил дисквалификацию на семь матчей за то, что спровоцировал своих хоккеистов на массовую драку в игре МХЛ против казанского «Ирбиса», сообщается на сайте лиги.

«Подобные действия создают угрозу целостности проведения матчей, а также жизни и здоровью хоккеистов», — сообщила пресс-служба организации.

Что произошло

Разборки на льду возникли в начале третьего периода. После одного из вбрасываний хоккеисты устроили массовую драку. В ней принимали участие все находившиеся на льду игроки, кроме вратарей. В итоге участники потасовки были удалены до конца матча. Суммарно команды получили 279 минут штрафа: «Реактор» — 121, а «Ирбис» — 158.

После игры главный тренер казанцев Максим Овчинников заявил, что еще не встречал более подлых поступков на площадке.

«Я прошу лигу обратить внимание на этот эпизод и разобраться с клубом, применить какие-то санкции. Соперник поступил очень подло, дрались шлемами, наносили удары ногами.

Мы боремся за чистоту хоккея, и подобные эпизоды совершенно не красят нашу лигу. Я еще не встречал более подлых поступков на льду, чем те, свидетелями которых мы стали. Подобной по накалу была игра с «Чайкой», были драки, но они были честными и ребята уважительно относились друг к другу», — сказал он журналистам.

Дисквалификации и штрафы

По итогам рассмотрения эпизодов Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение дисквалифицировать на пять матчей и подвергнуть денежному штрафу четырех хоккеистов «Реактора», признанных зачинщиками драки: Тимофея Уракова, Андрея Еременко, Жоэ-Кристофа Муиссу и Данила Шишикина.

Кроме того, трехматчевый бан и денежный штраф получил нападающий «Реактора» Павел Анохин за удар ногой соперника. По одной игре дисквалификации заработали Николай Руликов из «Реактора» и Геннадий Наумов из «Ирбиса».

А позднее наказали и главного тренера «Реактора» Игоря Федорова. В МХЛ напомнили, что на специалиста уже накладывались санкции за похожие нарушения в сезонах-2022/23 и -2023/24, в том числе дисквалификация.

«В соответствии с дисциплинарным регламентом МХЛ лига приняла решение о дисквалификации главного тренера команды «Реактор» Игоря Федорова на период с 20 января по 5 февраля 2025 года включительно. В соответствии с календарем чемпионата МХЛ срок дисквалификации составит семь матчей», — говорится в сообщении.

Матч между «Ирбисом» и «Реактором» завершился разгромной победой казанского клуба со счетом 8:0. Нижнекамцы идут на четвертом месте в «Серебряном» дивизионе «Востока», набрав 42 очка в 34 встречах. «Ирбис» с 56 баллами после 35 матчей занимает вторую строчку в «Золотом» дивизионе Восточной конференции.

ХК Ирбис
ХК Реактор
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