Невероятный рекорд МХЛ и хет-трик молодой звезды СКА. Репортаж с Кубка Вызова в Новосибирске

«Запад» уверенно обыграл «Восток».

Рекорд

Неделя Звезд хоккея традиционно открывается Кубком Вызова — младшим братом Матча Звезд и шансом ребят из МХЛ показать себя в лучшем свете. В этом году из-за разделения КХЛ и ФХР Матч Звезд ЖХЛ проходит отдельно, так что Новосибирску приходится довольствоваться только тремя игровыми днями. Что совершенно не смущает местных (и не только) болельщиков, которые установили новый рекорд посещаемости.

Новосибирск в первую очередь известен сумасшедшей поддержкой и атмосферой на матчах. В том числе на играх «Сибирских Снайперов». Город уже устанавливал рекорд в регулярных чемпионатах и сам же его бил, зафиксировавшись на итоговой отметке 7414 человек. Так что проведение Кубка Вызова именно в Новосибирске — идея более чем хорошая. В сибирской столице с большим запасом побили рекорд, установленный в 2011-м в Уфе. Аудитория Кубка Вызова-2025 остановилась на отметке в 10378 человек.

Город встретил гостей до сих пор не открытой станцией метро «Спортивная» — она уже стала символом хоккея и местным мемом. Ее планировали открыть в 2022 году — аккурат к молодежному чемпионату мира. Но ни МЧМ, ни открытая станция городу пока не светят. Неделя Звезд — самое значимое мероприятие из всех, что выпадало на долю хоккейной жизни Новосибирска. Прошедший весной Кубок Будущего стоит где-то рядом, но недотягивает.

Еще по тренировкам чувствовался разный настрой команд. «Восток», символический хозяин матча, визуально подошел к предыгровому дню более собранным и настроенным, нежели их соперники из «Запада». Сказывалось это что на активности, что на вратарской игре. И это несмотря на то, что тренировка «Востока» оказалась гораздо короче, чем «западная»: Виталий Черночуб отпустил команду за 40 минут до официального окончания, хотя командам давалось по полтора часа льда. Как отметил после тренировки Егор Климович, нападающий «Сибирских Снайперов» и один из лучших бомбардиров МХЛ: «Тренерский штаб решил дать побольше отдыха, потому что на днях у ребят были игры. Просто прокатились, продышались и все». В семье Климовичей сложилась традиция в виде выступлений на Кубке Вызова: его старший брат Иван, который ныне играет в «Зауралье», в 2022 году оказался победителем турнира.

Рекорд, установленный в Новосибирске, мог быть и еще большим. Визуально оставалось много пустых мест, хотя утром до матча в продаже было всего 107 билетов, да и те в дорогой ресторанной зоне. Ко всему прочему не успели доделать блитчеры (выдвижные трибуны), увеличивающие привычные 10,6 тысячи мест до почти 12 тысяч. Если под сектором Е дополнительные сидения ставили прямо во время тренировок команд, то со стороны сектора А часть трибун просто не сделали и оставили уже к Матчу Звезд.

Игра

Организация для самих игроков гораздо лучше ситуации с блитчерами. Начиная от экрана в аэропорту «Толмачево» и тематически оборудованными стойками в лучших отелях города и заканчивая специальным опросником о заточке коньков. Поскольку сервисмены с ребятами не знакомы, а каждый хоккеист привык к своей заточке, игрокам подготовили небольшие анкеты, в которой они указывали глубину желоба и предпочтение точильного станка.

Помимо самого посещаемого матча, новосибирский Кубок Вызова стал и самым результативным в истории. Предыдущий рекорд в 10 шайб принадлежал Санкт-Петербургу и был установлен в 2010 году, а повторен год назад в Туле. Нынешний кубок подарил болельщикам сразу 11 шайб. В истории противостояния между двумя конференциями значительно перевешивают победы «Запада»: они уже девять раз забирали Кубок Вызова, тогда как «Восток» удостаивался этой чести всего четыре раза. Западная конференция решила не прерывать традицию в Новосибирске и почти не оставила хозяевам шансов. К слову, ход команды Александра Баркова — все отведенные полтора тренировочных часа на льду и от того большая сыгранность игроков — оказался верным. Если не весь матч проходил под диктовку «Запада», то как минимум большая его часть.

Уже на восьмой минуте матча счет открыл форвард «СКА-1946» и «Запада» Матвей Короткий, а через 25 секунд удвоил преимущество нападающий «Атланта» Максим Филимонов.

Правда, через две минуты «Восток» попытался вернуть минимальное преимущество и руками нападающего «Стальных Лисов» Михаила Федорова забросил первую шайбу. Однако Короткий — который по итогу стал настоящим киллером для «Востока» — вскоре вернул преимущество в два гола. Но в первом периоде «Восток» еще был настроен на победу, а потому вернул разрыв к минимуму: отскок с пятака добил Булат Ахсянов из «Толпара», и отрезок закончился со счетом 2:3.

Второй период ознаменовался более качественной игрой со стороны «Востока», а оба первых вратаря команд — Кузьменко и Долгов ­­- уже не пропускали. Только после смены голкиперов в середине второго периода последовали голы. Почти сразу после выхода Никиты Новоселова «Восток» схватил буллит в свои ворота, и неразогретый голкипер капитулировал перед Артемом Бондарем из московского «Динамо».

За буллитом последовал быстрый гол «Запада»: уже третью шайбу оформил Короткий — на все это ему понадобилось чуть больше чем полтора периода. Его хет-трик стал лишь вторым в истории Кубка Вызова. Тот самый случай, когда в середине встречи становится понятно, кто присоединится к Матчу Звезд КХЛ.

В ближайшие две минуты «Восток» пытался вернуться в игру и почти сделал это. Через полторы минуты после гола Короткого забил защитник «Чайки» Максим Глинский. А затем Егор Климович в своем привычном стиле забросил красивую шайбу с отрицательного угла, быстро реализовав большинство.

Остаток второго периода и начало третьего прошли для «Востока» слишком спокойно, чем в конце концов воспользовался «Запад»: забросили по шайбе сначала Роман Лутцев из «Локо», затем Матвей Максимов из московского «Динамо».

Настоящий матч в отличие от взрослого Матча Звезд

Кубок Вызова — особое мероприятие и отличающееся от основного Матча Звезд. Несмотря на то что все ребята друг с другом знакомы, накал страстей не сходит на нет: на льду было достаточно стычек и эмоций. Нет и катания на прямых ногах — для многих ребят это шанс показать себя перед КХЛ и всей страной. Когда еще у матчей МХЛ собирается такая аудитория?

Сложное, да и не лучшее дело анализировать игру во время большого хоккейного праздника. Но все же бросилась в глаза неуверенная игра вратарей со стороны «Востока», в особенности голкипера «Омских Ястребов» Сергея Долгова. Третий по коэффициенту надежности и шестой по проценту отраженных бросков вратарь сыграл свою половину матча очень неуверенно. Но это вполне можно списать на сильное волнение: десять тысяч человек умеют неплохо кричать. Отметил настроение игры и нападающий «Запада» Максим Филимонов: «Атмосфера просто бомба, матч отличный получился, много голов, порадовали болельщиков. Я бы не сказал, что нашим голам радовались. Все-таки вставали люди, когда «Восток» забивал. Очень непривычно видеть такое количество народа. Когда на гимн встали, как будто еще больше людей появилось».

А вот к вратарям «Запада» не придраться. Что Ярослав Кузьменко из «Спартака», что Петр Андреянов из «Красной Армии» сыграли на высоком уровне. Особенно в этом плане отличился Андреянов — именно он отдал передачу на гол Максимова, который стал седьмым для команды «Запада» и рекордным 11-м для матчей Кубка Вызова.

К слову, хайлайтами вратаря «Каролины» Петра Кочеткова московский Петр не вдохновляется.

«Это у меня с детства, само как-то получается. У меня уже три передачи в МХЛ, — улыбнулся Петр после слов о том, что «Запад» на тренировке выглядел менее настроенным и собранным, чем «Восток». — Вышло по игре, что мы победили. Видели комментарий мальчика о том, что вальяжный хоккей показывать будем? А вышло наоборот. Счет на табло». Если бы вратарей Кубка Вызова отбирали на Матч Звезд, то Андриянов был бы лучшим кандидатом.

Теоретически «Восток» мог спастись. Даже проигрывая в три шайбы: «Запад» за три минуты до конца получил удаление. Однако на этот раз у «Востока» совсем не склеилась игра в большинстве, и шансы быстро растаяли. После награждения традиционно объявили счастливчиков, которые присоединятся к Матчу Звезд КХЛ 8 и 9 февраля. Ими стали автор хет-трика Матвей Короткий, набравший два очка Максим Филимонов, Яромир Ермаков из «Академии Михайлова» и единственный игрок из команды «Востока» Егор Климович. Последний хоть и попал в дивизион Боброва, все равно, очевидно, будет рад сыграть при домашних трибунах.

История с ними, к слову, получилась душевной. Сразу для пятерых игроков и обоих главных тренеров матч в Новосибирске стал домашним. Виталий Черночуб, Александр Барков, Семен Федоров, Денис Сорокин, Вячеслав Шевцов, Егор Климович и Арсений Кухно — уроженцы столицы Сибири. Из них только Кухно и Климовичу посчастливилось выходить на матчи МХЛ в форме новосибирского клуба. Остальные вышли на молодежный уровень — игровой или тренерский — через другие клубы. Черночуб стал тренером в «Омских Ястребах», Барков — в молодежке «Спартака», игрок Федоров дебютировал в АКМ, Сорокин — в «Молоте», Шевцов — в «Мамонтах Югры». Но многие оставили в Новосибирске друзей и родственников, которые пришли поддержать близких в их звездный день. От подобных теплых историй Неделя Звезд хоккея становится только ярче.