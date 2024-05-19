Интервью руководителя МХЛ Александра Гуськова.

Планируем приближаться к КХЛ по формату

— Как оцените завершившийся сезон МХЛ? Что удалось реализовать в чемпионате?

— Решение развести даты финала стало верным. Это подняло интерес к МХЛ. Зрители каждый день могли смотреть хоккей. Это действительно праздник, когда матчи финалов проходят каждый день. Оправдало себя решение сделать полуфинальные серии до четырех побед. Стало больше матчей, повысился накал. Мы увидели отличную серию «Локо» — «Чайка», которая закончилась в овертайме шестой игры. Больше 34 тысяч болельщиков посетили матчи полуфиналов.

Конечно, хотелось увидеть продолжение финальной серии. Команды показали очень интересный хоккей — больше не тактический с акцентом на оборону, а комбинационный и атакующий. Преобладало мастерство, молодежный хоккей был продемонстрирован во всей красе. Такая игра, когда хоккеисты не боялись идти в обводку, брали на себя инициативу, доставляла удовольствие.

Антураж финала соответствовал уровню КХЛ. Матчи показали по федеральным каналам. Больше 110 тысяч болельщиков пришли суммарно на матчи плей-офф. Это лучший результат за семь лет. Планируем и дальше приближаться к КХЛ по формату. На следующий год мы планируем сделать финал без буллитов, чтобы минимизировать фарт и удачу. Все будет зависеть только от игры команды.

— Буллиты в плей-офф МХЛ в целом сложно понять. Почему лиге не уйти от них вообще?

— Логичный вопрос и такой же логичный ответ. Лига с удовольствием сделала бы формат бесконечного овертайма, но у нас много команд, которые делят арены с клубами высшего уровня (КХЛ или ВХЛ). Нельзя предугадать, кто попадет в плей-офф, кто выйдет в финал. При наложении двух матчей на один день приоритет у команды КХЛ. МХЛ ставит игру днем, а следом за ней сразу проходит матч КХЛ. Есть технический регламент по подготовке льда и безопасности арены. Если МХЛ введет бесконечные овертаймы и матч затянется, то что тогда делать командам КХЛ? Это единственная проблема, почему не можем перейти в полноценный формат.

— В плей-офф КХЛ мы увидели очень закрученный сюжет. Мало кто ставил на финал «Металлург» — «Локомотив» и тем более на победу «Магнитки». В МХЛ все иначе. Еще в январе можно было предсказать, что «Локо» и «СКА-1946» выйдут в финал. Вас это огорчает?

— В КХЛ влияет другой фактор — потолок зарплат. Команды выравниваются на глазах. Перекрестный плей-офф преподнес сюрпризы. В МХЛ благодаря новой схеме чемпионата тоже постепенно идет выравнивание. В сезоне-2023/24 за неделю до конца регулярного чемпионата на «Западе» шансы на плей-офф имели 13 команд, а на «Востоке» — 14. Раньше мы не могли такое представить. Это положительный фактор изменений в лиге.

Никто не мог заранее предсказать, кто сыграет в финале Кубка Харламова. А фаворитами в лиге являются клубы, у которых есть топ-школы, откуда выходят сильные юниоры, которые позднее расходятся по топ-клубам. У независимых команд такой привилегии нет. Они довольствуются своими воспитанниками. Определенные клубы заведомо сильнее, но не всегда это сказывается на чемпионате. Клубы с выстроенными вертикалями в случае вылета из плей-офф также могут помочь командам МХЛ.

Александр Гуськов. Фото МХЛ

Реформы МХЛ, новые участники

— Перекрестный плей-офф в Кубке Харламова может быть внедрен раньше, чем с полуфинала?

— Этот вопрос прорабатывается. Лига задумывается о перекрестном плей-офф, но конкретного сезона, когда это наступит, сейчас назвать не могу.

— Будут ли в регулярном чемпионате команды «Востока» и «Запада» пересекаться друг с другом? Это позволит сделать сезон еще ярче.

— Вы задаете хорошие вопросы, немного опережая время. Скажу так: это еще одно правильное решение, которое способствует развитию МХЛ. Сейчас оно прорабатывается.

— Клубы готовы к возросшим расходам на логистику?

— Всем, конечно, угодить не получится. У лиги есть свое мнение. Никто не собирается ломать клубы о колено или не ставить в известность, принимая решения. Лига ведет переговоры, и у идеи перекрестного чемпионата есть свои противники. Но если мы добиваемся развития хоккеистов, то лига должна двигаться в правильном направлении. Пересечение конференций — тенденция, на которую стоит смотреть в будущем.

— С нового сезона МХЛ повысила минимальный оклад игроков. Теперь он составляет 300 тысяч рублей в год. Как пришли к этому решению?

— На решение повлияли два фактора. Первый — инфляция, которая съедает номинальную стоимость денег. Второй — повышение минимальной оплаты труда. Лига посчитала эту сумму — 300 тысяч рублей — оптимальной. Молодые игроки получают нагрузки, сопоставимые со взрослыми командами. Профессиональный спорт влияет на здоровье. Это еще один фактор, почему лига повысила минимальный контракт.

— В МХЛ есть клубы, которые задерживают зарплаты? О таких проблемах пару лет назад говорилось в КХЛ, но ситуация в МХЛ особо не обсуждалась.

— Лига получает обратную связь от игроков. Горячую линию никто не обрывает. Нельзя сказать, что в МХЛ много должников, которые не выполняют обязательства по контрактам. Лига прорабатывает механизм, как технически мониторить выплату зарплат, чтобы четко контролировать все клубы. В КХЛ эта система есть — пора ввести ее и в МХЛ.

— Расскажите про новичков МХЛ с сезона-2024/25. Лига еще открыта для новых команд?

— Самое серьезное желание вступить в МХЛ проявил клуб АКМ из Новомосковска. Раньше в этом городе была команда НМХЛ, она пользовалась популярностью у местных болельщиков. Хоккей в Новомосковске любят. В городе работает детская школа по 13 возрастам. Молодежь хочет идти дальше — в большой хоккей. В регионе развивается спорт. Туле можно только позавидовать. Для игроков созданы все условия.

Хоккеисты команды АКМ. Фото ХК АКМ

Новый клуб получит новое юридическое лицо, которое не будет юридически относиться к АКМ из Тулы и будет базироваться в Новомосковске. Соответственно, сбалансируется количество команд по конференциям. АКМ согласился играть на «Востоке». Ничего страшного в этом нет. «Локо-76» тоже играет на «Востоке».

Много вопросов поступает по команде «ХОРС-Карелия». Лига руководствуется документами, которые представлены на совете директоров. С ними все в порядке. У лиги нет предпосылок для дополнительных проверок клуба. Мы на связи с руководством ХОРС, на данный момент команда готовится к сезону в МХЛ.

— По-прежнему волнует допинг-скандал с хоккеистами «Толпара». Есть факт инцидента, идет расследование, но кто виноват в произошедшем? Сейчас вы можете ответить на этот вопрос?

— Сейчас — нет. В Уфе идет следствие. Лига не может вмешаться в дело РУСАДА. Мы ждем итогов расследования, которое проводит Следственный комитет в Уфе. Как только лига получит данные о деле от уполномоченных органов государственной власти, мы прокомментируем ситуацию.

— В сезоне-2023/24 подобных историй не было?

— Лига ведет реализацию антидопинговой программы в тесном сотрудничестве с РУСАДА. В МХЛ за сезон взято 102 допинг-пробы. На данный момент об историях, подобных «Толпару», информации от РУСАДА не поступало.