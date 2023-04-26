Вратарь «Чайки» Зинаддин — о завоевании Кубка Харламова: «Это лучшие эмоции в жизни»

Вратарь «Чайки» Лоренс Зинаддин рассказал, что думает о победе команды в финале Кубка Харламова-2023.

«Это первая золотая медаль в моей карьере. Эмоции зашкаливают. В Ледовом классная атмосфера. Спасибо фанатам, которые нас поддерживали! Много тащил в конце третьего периода? Это моя работа.

Я всегда должен в тонусе держать свою команду, чтобы она чувствовала от меня уверенность. А я — от нее. И нам сегодня это удалось. Когда Виноградов забил, я испытал такие эмоции, которые нереально передать. Это лучшие эмоции в жизни!» — сказал Зинаддин «РБ Спорт».

«Чайка» победила «Омских Ястребов» в финальной серии со счетом 4-2.