Завершен регулярный сезон МХЛ, «ОРДЖИ Юниор» одержал 1 победу в 64 матчах

В МХЛ завершился регулярный сезон-2019/20. Последние матчи состоялись сегодня, 7 марта. «Алтай» разгромил «Тюменский легион» — 9:3, а «Рига» в овертайме взяла верх над «ОРДЖИ Юниор» — 2:1.

Пекинский клуб в 64 играх сезона набрал 4 очка, одержав только 1 победу и пропустив 451 шайбу. У предпоследней команды в сводной таблице «Тюменского легиона» 9 побед и 20 очков.

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«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 9:3 (2:1, 5:1, 2:1)

Голы: Шапорев — 36 (Комаровский, Воробьев), 7:49 — 1:0. Мингалев — 2 (Головин, Брютов), 11:54 — 1:1. Тютюньков — 3 (Алдабергенов), 18:55 — 2:1. Шапорев — 37 (Лагунов, Петросян), 20:45 — 3:1. Петросян — 30 (бол., Шапорев, Лагунов), 28:24 — 4:1. Шапорев — 38 (Ершов, Ляпунов), 31:46 — 5:1. Шапорев — 39 (бол., Ершов, Петросян), 34:18 — 6:1. Брютов — 7 (Головин, Ильин), 36:02 — 6:2. Подшивалов — 12 (Ершов, Чалов), 39:18 — 7:2. Лагунов — 11 (Шапорев, Петросян), 51:04 — 8:2. Панченко — 2 (Буденчук), 52:35 — 9:2. Филатов — 2 (п.в., Головин), 59:59 — 9:3.

Вратари: Мейдер — Гущин (Ткачук, 20:45, Гущин, 52:35, 56:48 — 59:59).

«Рига» — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Селин — 3 (Тютюнников, Ярошенко), 11:16 — 0:1. Н. Матейко — 5 (Федоров), 45:00 — 1:1. Шваненбергс — 25 (Трасташенков), 62:52 — 2:1.

Вратари: Бруверис (Ворис, 30:26) — Пакин (Зиновенко, 40:00)