Завершен регулярный сезон МХЛ на "Востоке"

Состоялись заключительные матчи регулярного чемпионата МХЛ в Восточной конференции.

В первом раунде плей-офф сыграют "Мамонты Югры" - "Белые медведи", "Авто" - "Снежные барсы", "Толпар" - "Реактор", "Стальные лисы" - "Омские ястребы".

На "Западе" последние матчи будут сыграны 4 и 5 марта.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Омские ястребы" (Омск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: И. Баданин - 17 (Волошин, Р. Баданин), 23:30 - 1:0. Дмитричев - 13 (Грицюк), 50:11 - 2:0.

Вратари: Романов - Дремин.

"Белые медведи" (Челябинск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Кулиев - 26 (Кошурников), 6:52 - 1:0. Ежов - 8 (Гайдеик), 9:36 - 1:1. Тимошенко - 8 (Гайдеик, Катин), 29:59 - 1:2.

Вратари: Мыльников (58:19 - 58:40, 58:49) - Кузмаул.

"Ирбис" (Казань) - "Сарматы" (Оренбург) - 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Голы: Куров - 17 (Молофеев, Юлбарисов), 19:55 - 0:1. Уколов - 16 (Хаймоненко, Малахов), 27:08 - 0:2. Шестопалов - 7 (Богатов, Ахметвалиев), 31:41 - 1:2. Пьянов - 16 (Ситдиков, Крутов), 37:32 - 2:2. Ахметвалиев - 10 (Шестопалов, Богатов), 50:28 - 3:2. Д. Марушев - 6 (п.в., Вильданов), 59:35 - 4:2.

Вратари: Т. Шабанов - Мустафин (59:20 - 59:35).

"Локо" (Ярославль) - "Алмаз" (Череповец) - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Зайцев - 3 (Шайхутдинов, Жирнов), 6:01 - 0:1. Дарьин - 19 (бол.), 16:37 - 1:1. Калинин - 2 (Никулин), 25:03 - 2:1. Дарьин - 20 (мен.), 36:16 - 3:1. Колесников - 14 (бол., Грачев, Гераськин), 50:04 - 3:2.

Вратари: Окоряк - Шугаев (59:07).

"Снежные барсы" (Астана) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Киселев - 9 (Б. Муратов, С-т Данияр), 4:11 - 1:0. Хафизов - 10 (Семенов), 11:08 - 1:1. Шарифьянов - 14 (Хисамутдинов, Пузанов), 20:16 - 1:2. Чивилев - 10 (Дякун, Голубович), 33:23 - 1:3. Шарифьянов - 15 (Шафигуллин, Хисамутдинов), 40:53 - 1:4.

Вратари: Прокофьев (3:42 - 4:11) - Абдулхаков.

"Ладья" (Тольятти) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 6:3 (1:2, 4:0, 1:1)

Голы: Цыбин - 7 (Петров, Леонтьев), 0:50 - 1:0. Захаров - 7 (Платонов, Гусев), 5:59 - 1:1. Господынько - 12 (Абдуллин, Олейников), 14:36 - 1:2. Гришаков - 22 (бол., Быстров, Валиуллов), 26:03 - 2:2. Быстров - 8 (Гришаков, С. Журавлев), 33:20 - 3:2. Алексеев - 11 (Петров), 34:16 - 4:2. Леонтьев - 3 (Быстров, С. Журавлев), 36:52 - 5:2. Шешин - 20 (бол., Антипин, Спиридонов), 44:03 - 5:3. Быстров - 9 (Гришаков, Добродум), 53:45 - 6:3.

Вратари: Банников (Забродин, 15:14) - Щетилин (Камышников, 34:16).