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7 октября, 19:12

Защитник «Красной Армии» Дуда впервые удален в МХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Красной Армии» Артем Дуда впервые удален в МХЛ.

18-летний хоккеист был удален в матче против «Алмаза» (1:2), который состоялся 7 октября. Дуда получил 2 минуты штрафа за подножку.

До этого момента защитник не удалялся ни разу в 119 матчах, проводя более 20 минут за игру — это абсолютный рекорд МХЛ.

В текущем сезоне МХЛ Дуда сыграл за «Красную Армию» 10 матчей и набрал 6 (2+4) очков.

Отметим, что в июле 2022 года он был выбран «Аризоной» под 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ.

Хоккей
ХК Красная Армия
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