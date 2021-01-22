Юниор из «Авангарда», ударивший соперника головой об лед, извинился за свой поступок

Воспитанник «Авангарда» Тимофей Давыдов, выступающий за «Омских Ястребов», в Twittere извинился перед форвардом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным за удар головой об лед.

«Сегодня в матче с «Кузнецкими медведями» у меня произошел конфликт с Демидом Паничкиным. Мне пришлось заступиться за вратаря. Я ни в коем случае не хотел наносить никакую травму игроку. Приношу свои извинения и желаю скорейшего выздоровления», — сказал хоккеист.

Между двумя игроками произошла драка. Защитник «ястребов» Давыдов повалил на лед Паничкина. Потом он чуть приподнял соперника и бросил того об лед головой.

Паничкин остался лежать на льду без движения. Его увезли на носилках.