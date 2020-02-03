Все матчи МХЛ 3 февраля начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве

Все игры Молодежной хоккейной лиги, которые пройдут 3 февраля, начнутся с минуты молчания в память о вратаре Вилене Прокофьеве, сообщает официальный сайт лиги.

В понедельник «Барыс» сообщил о том, что голкипер, выступавший в системе клуба из Нур-Султана «Снежные барсы», умер в возрасте 18 лет. В ноябре прошлого года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга — злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.