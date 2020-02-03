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Все матчи МХЛ 3 февраля начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве

12:24
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Все игры Молодежной хоккейной лиги, которые пройдут 3 февраля, начнутся с минуты молчания в память о вратаре Вилене Прокофьеве, сообщает официальный сайт лиги.

В понедельник «Барыс» сообщил о том, что голкипер, выступавший в системе клуба из Нур-Султана «Снежные барсы», умер в возрасте 18 лет. В ноябре прошлого года Прокофьеву диагностировали саркому Юинга — злокачественное образование в костной ткани, которое поражает нижнюю часть длинных трубчатых костей, ребра, таза, лопаток, позвоночника и ключицы.

Дополнительная информация

https://mhl.khl.ru/news/1/972822/

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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