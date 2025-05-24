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Вратарь «Спартака» Кузьменко о победе в седьмом матче финала МХЛ: «Нам три раза дали по шапке, мы успокоились»

Михаил Скрыль
Заместитель шефа отдела хоккея

Вратарь МХК «Спартак» Ярослав Кузьменко в интервью «СЭ» прокомментировал победу в седьмом матче финальной серии плей-офф Кубка Харламова над «СКА-1946» (6:2).

— За финальную серию на сколько килограммов похудели?

— Думаю, ненамного, потому что нас хорошо кормили в финале.

— Это самая тяжелая серия в вашей карьере?

— Однозначно.

— Волнительно было выходить на седьмой матч финал?

— Сегодня было намного спокойнее, чем после 3-0 в серии. Потому что кубок был уже вот-вот у нас. Нам три раза дали по шапке, мы успокоились. Сегодня выходили как на обычный матч, а не как на финал. Поэтому и выиграли.

— Почему упустили серию с 3-0 на 3-3?

— Думаю, пацаны еще неопытные. Первый финал. Казалось, что кубок уже стоит в раздевалке. А «СКА-1946», наоборот, терять было уже нечего, как в финале НХЛ в прошлом году — 3-0, потом 3-3. В последнем матче на них было больше давления. А мы уже привыкли, так как три раза проиграли. Сегодня забили свои моменты, сделали работу над ошибками и победили.

В этом плей-офф Ярослав Кузьменко принял участие в 20 матчах и одержал 14 побед, отражая 94,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1.91.

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