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Допинг

Сегодня, 11:54

Вратарь Илья Набоков стал самым проверяемым РУСАДА на допинг хоккеистом с начала 2022 года

Мария Гусева
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Голкипер магнитогорского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Стальные лисы» Илья Набоков стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) хоккеистом в 2022 году, сообщает ТАСС. Набокова проверяли 3 раза.

Дважды в 2022 году были протестированы Всеволод Альметкин («Барс», ВХЛ), Даниил Давыдов («Динамо», Санкт-Петербург, ВХЛ и МХЛ), Данил Лазутин («СКА-1946», МХЛ), Даниил Мисюль («Локомотив», КХЛ), Александр Никишин (СКА, КХЛ), Алексей Пустозеров («Салават Юлаев», КХЛ), Владислав Сапунов («СКА-1946», МХЛ) и Максим Третьяк («Сочи», КХЛ).

19-летний Набоков в текущем сезоне провел 19 матчей за «Стальных лис». Одну игру голкипер сыграл в КХЛ за «Металлург».

«Стальные лисы» занимают 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ, набрав 40 очков.

Источник: ТАСС
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Стальные лисы
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