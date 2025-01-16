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Сегодня, 13:21

Врач «Сахалинских Акул» оказал помощь пассажирке, которой стало плохо на борту самолета

Сергей Разин
корреспондент
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Врач «Сахалинских Акул» Темирбек Халимбеков помог пассажирке, которой стало плохо на борту самолета, сообщает пресс-служба команды МХЛ.

Инцидент произошел 15 января. Халимбеков помог пассажирке и более трех часов находился рядом, пока самолет не приземлился в Южно-Сахалинске.

«Бортпроводники сделали объявление по самолету, что пассажиру требуется помощь врача, пассажирка была бледной, во время первичного осмотра визуально пульс не прощупывался. Симптомы, все признаки указывали на стенокардию. Уложили женщину, измерили давление — оно было пониженное. Купировал приступ, дал подышать кислородом, после чего давление поднялось, самочувствие пассажирки улучшилось», — приводит слова Халимбекова ТАСС.

«Сахалинские Акулы» занимают шестое место в «Серебряном» дивизионе Западной конференции МХЛ, имея в активе 26 очков после 32 матчей.

ХК Сахалинские Акулы
МХЛ
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