«Восток» победил «Запад» в матче за Кубок Вызова-2022

Команда Восточной конференции обыграла команду Западной конференции в матче за Кубок Вызова-2022 в рамках «Недели звезд хоккея» со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

Отметим, что в составе победителей никто не набрал двух и более очков — в протоколе отметились 11 хоккеистов. У «Запада» 2 голевые передачи отдал нападающий «Капитана» Дмитрий Уткин.

«Восток» впервые в истории выиграл два матча за Кубок Вызова подряд и сократил отставание в противостоянии конференций до 8:4.