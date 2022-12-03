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Сегодня, 15:31

«Восток» победил «Запад» в матче за Кубок Вызова-2022

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Команда Восточной конференции обыграла команду Западной конференции в матче за Кубок Вызова-2022 в рамках «Недели звезд хоккея» со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1).

Отметим, что в составе победителей никто не набрал двух и более очков — в протоколе отметились 11 хоккеистов. У «Запада» 2 голевые передачи отдал нападающий «Капитана» Дмитрий Уткин.

«Восток» впервые в истории выиграл два матча за Кубок Вызова подряд и сократил отставание в противостоянии конференций до 8:4.

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