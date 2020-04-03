Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Париматч МХЛ

Воспитанник «Ак Барса» Булатов на карантине рубит дрова

17:38

Нападающий системы «Ак Барса» Адель Булатов на карантине рубит дрова. 19-летний форвард в нынешнем сезоне дебютировал в МХЛ в составе «Ирбиса». На его счету 42 (12+30) очков в 65 матчах регулярного сезона.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир