Вице-президент КХЛ рассказал о состоянии хоккеиста МХЛ после серьезной травмы

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов рассказал «СЭ» о состоянии здоровья хоккеиста «Кузнецких медведей» Демида Паничкина.

— Какие санкции могут быть применены к «Медведям» за отказ играть второй матч?

— Лига сделала заявление. Мой комментарий пока получить нельзя. Когда будет все известно, я выскажусь. Мы опубликуем заявление, как только примем решение по команде, которая не вышла играть.

— Что с Паничкиным сейчас?

— Состояние у Паничкина нормальное, все под контролем. Как врач диагноз ставить не могу, но состояние нормальное, не такое, как все пишут.

— Писали, что у него черепно-мозговая травма. Возможна ли операция?

— Меня нет в Омске. С врачами общаются другие люди. Не могу сказать никакую информацию.

(Константин Колмаков)

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