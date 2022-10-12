В «Толпаре» объяснили, почему скорая помощь отказалась забирать травмированного игрока

Старший тренер «Толпара» Владимир Потапов рассказал «СЭ» подробности инцидента, который произошел после того, как защитник уфимцев Дмитрий Табатадзе получил травму в матче против «Сибирских Снайперов» в МХЛ. По словам Потапова, местная бригада скорой помощи отказалась везти игрока на обследование, сославшись на закончившееся время оплаты.

«Наш игрок заблокировал шайбу, она попала в область живота, — сказал Потапов «СЭ». — Судья остановил игру из-за того, что мальчик остался лежать на льду. На лед вышел доктор, он забрал игрока на лавку запасных. Были признаки кровотечения изо рта. Это только позже выяснилось, что он прикусил себе губу от боли, когда шайба попала в область живота».

О том, что произошло, тренеры узнали после игры. Об этом также рассказал Потапов.

«Когда матч завершился, мы пришли в раздевалку — доктор нам рассказывает, что произошел вопиющий случай. Скорая хозяев отказывается везти игрока на обследование. Как я понимаю, это уголовная ответственность, а не административная. Я сказал: «Если скорая сейчас не повезет парня, я дам интервью после матча». По регламенту меня должны были вызвать. Но что-то меня никто не позвал. По словам нашего командного доктора, служба скорой помощи сказала, что у них почасовая оплата. И она заканчивается. То есть она еще не закончилась, оставалось 15 минут. Но это выходит за рамки их времени и никуда они мальчика не повезут. Наш доктор вызвал городскую скорую помощь. Только что созванивались, проведено обследование внутренних органов. Ждем результатов, но подозрение на перелом ребра», — добавил Потапов.

Матч состоялся 12 октября и закончился победой «Снайперов» после буллитов со счетом 6:5.

«Толпар» с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции МХЛ. В следующем матче уфимцы на выезде сыграют с «Кузнецкими Медведями» 14 октября.