В регулярке МХЛ-2019/20 осталось провести две игры

Состоялись очередные матчи регулярного сезона МХЛ. В чемпионате-2019/20 осталось провести два матча — «Алтай» — «Тюменский легион» и «Рига» — «ОРДЖИ Юниор». Если рижане не проиграют в основное время, то займут седьмое место в Западной конференции и в плей-офф попадут на «Локо». В случае поражения с ярославцами встретится «Спартак», а «Риге» предстоят игры со «СКА-1946».

В других парах Кубка Харламова-2020 на «Западе» встретятся «Красная Армия» — «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Алмаз».

На «Востоке» пары плей-офф уже известны: «Толпар» — «Стальные лисы», «Омские Ястребы» — «Мамонты Югры», «Ирбис» — «Сибирские снайперы» и «Авто» — «Белые медведи».

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Алтай» (Усть-Каменогорск) — «Тюменский легион» (Тюмень) — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2)

Голы: Комаровский — 7 (Петросян, Подшивалов), 0:49 — 1:0. Шапорев — 34 (бол., Петросян, Волосенков), 11:35 — 2:0. Тиханович — 3 (Абрамов), 26:55 — 2:1. Комаровский — 8 (бол., Шапорев, Петросян), 28:04 — 3:1. Шапорев — 35 (Ершов), 32:04 — 4:1. Алдабергенов — 1 (Волосенков), 36:59 — 5:1. Головин — 18 (Брютов, Мингалев), 42:10 — 5:2. Тиханович — 4 (бол., Головин, Мингалев), 54:33 — 5:3. Лагунов — 10 (Ершов, Комаровский), 59:28 — 6:3.

Вратари: Мейдер — Гущин (Ткачук, 40:00).

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Амурские тигры» (Хабаровск) — 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Голы: Рашидуллин — 4 (бол., Ю. Кожухов), 5:57 — 0:1. Никитин — 6 (бол., Рашидуллин, И. Кожухов), 10:18 — 0:2. Иванов — 6 (мен., Раденко), 27:50 — 0:3. Александров — 7 (Захаров), 35:35 — 1:3.

Нереализованный буллит: Коханин (МХК Динамо), 13:14 (Вратарь).

Вратари: Сапожников (59:11) — Шиянов.

«Рига» — «ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Голы: Федоров — 13 (Синегубов, Трасташенков), 15:41 — 1:0. Минтаутишкис — 8 (Миллерс), 18:55 — 2:0. Е. Буяльский — 5 (бол., Малмыгин, Седов), 29:25 — 2:1. Тютюнников — 1 (Сергиевский, Клавдиев), 29:38 — 2:2. Скрастиньш — 13 (Рокис), 33:44 — 3:2. Рокис — 5, 36:35 — 4:2.

Вратари: Лиепиньш — Пакин (Зиновенко, 40:00, 59:39).