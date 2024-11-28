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Сегодня, 14:45

В «Сибири» сообщили, что на сотрудника команды «Сибирские снайперы» подано заявление в правоохранительные органы

Отдел хоккея «СЭ»
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В пресс-службе «Сибири» прокомментировали информацию, что тренер по физической подготовке клуба МХЛ «Сибирские снайперы» Вадим Берестов отстранен от работы с командой.

— Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодежной команды «Сибирские снайперы» в правоохранительные органы г. Новосибирска. После получения данной информации сотрудник был временно отстранен от работы. Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации, — заявили в пресс-службе «Сибири» в ответ на запрос «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что специалиста подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков молодежной команды.

ХК Сибирские снайперы
ХК Сибирь
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