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В «Омских ястребах» выявлено 14 случаев заражения коронавирусом

18:41

«Омские ястребы» в Twitter сообщил о заражении коронавирусом группы игроков молодежки «Авангарда». Всего выявлено 14 положительных тестов на Covid-19.

«До предсезонного турнира в Уфе команда соблюдала строгий протокол тестирования и изоляции в общежитии хоккейной академии «Авангард», в поездку отправилась полностью здоровой, — говорится в сообщении «ястребов». — В день прибытия из Уфы все члены команды согласно протоколу прошли тестирование, положительный результат был выявлен у 14 человек. Все они на данный момент изолированы у себя дома, в клубе проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Тренировочный процесс остановлен, медицинская служба клуба будет регулярно проводить тестирование тренерского штаба, игроков и обслуживающего персонала «Омских ястребов».

Отметим, что подтвержденными тесты на коронавирус могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор".

Дополнительная информация:

https://twitter.com/omskhawks/status/1291020403880722436

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