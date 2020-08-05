В «Омских ястребах» выявлено 14 случаев заражения коронавирусом

«Омские ястребы» в Twitter сообщил о заражении коронавирусом группы игроков молодежки «Авангарда». Всего выявлено 14 положительных тестов на Covid-19.

«До предсезонного турнира в Уфе команда соблюдала строгий протокол тестирования и изоляции в общежитии хоккейной академии «Авангард», в поездку отправилась полностью здоровой, — говорится в сообщении «ястребов». — В день прибытия из Уфы все члены команды согласно протоколу прошли тестирование, положительный результат был выявлен у 14 человек. Все они на данный момент изолированы у себя дома, в клубе проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Тренировочный процесс остановлен, медицинская служба клуба будет регулярно проводить тестирование тренерского штаба, игроков и обслуживающего персонала «Омских ястребов».

Отметим, что подтвержденными тесты на коронавирус могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор".