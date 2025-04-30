Хоккей
30 апреля, 15:42

В Омске объявили о старте проекта по восстановлению СКК имени Виктора Блинова

30 апреля перед началом четвертого матча полуфинальной серии Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и СКА-1946 (1-2) было объявлено о старте проекта по восстановлению СКК имени Виктора Блинова.

Проект будет реализован хоккейным клубом «Авангард» при поддержке губернатора Виталия Хоценко и Правительства Омской области.

Первый матч в СКК имени Виктора Блинова «Авангард» провел 6 февраля 1987 года. До декабря 2000 года арена называлась СКК «Иртыш». В 2007 «Авангард» переехал на только что открытую «Арену Омск».

После этого СКК имени Виктора Блинова принимал концерты, а также матчи волейбольной «Омички». Со временем СКК им. Блинова был закрыт, потому что ему требовался капитальный ремонт.

Анацкий дисквалифицирован на 7 матчей за удар судьи локтем

На игре между «Омскими Ястребами» и «СКА-1946» был установлен новый рекорд посещаемости МХЛ

