В дальневосточном дерби в МХЛ произошло 29 драк

В матче регулярного чемпионата МХЛ «Амурские тигры» — «Сахалинские акулы» (5:2) зафиксировано уникальное достижение.

В ходе дальневосточного дерби случилось 29 драк, сообщает пресс-служба МХЛ. Хоккеисты обеих команд получили в общей сложности 104 минуты штрафного времени.