В дальневосточном дерби в МХЛ произошло 29 драк
12:22
В матче регулярного чемпионата МХЛ «Амурские тигры» — «Сахалинские акулы» (5:2) зафиксировано уникальное достижение.
В ходе дальневосточного дерби случилось 29 драк, сообщает пресс-служба МХЛ. Хоккеисты обеих команд получили в общей сложности 104 минуты штрафного времени.
Первое дальневосточное дерби сезона между @hcamurtigers и @hc_sakh_sharks получилось абсолютно бескомпромиссным ? 29 драк и 104 штрафных минут ??#ЛигаСильных pic.twitter.com/wFLg4O4xzp— Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) September 26, 2020