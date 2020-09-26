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В дальневосточном дерби в МХЛ произошло 29 драк

12:22
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В матче регулярного чемпионата МХЛ «Амурские тигры» — «Сахалинские акулы» (5:2) зафиксировано уникальное достижение.

В ходе дальневосточного дерби случилось 29 драк, сообщает пресс-служба МХЛ. Хоккеисты обеих команд получили в общей сложности 104 минуты штрафного времени.

Париматч МХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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