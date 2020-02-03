Умер 18-летний вратарь системы «Барыса»

Вратарь клуба МХЛ «Снежные Барсы» и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет, сообщает пресс-служба «Барыса». В прошлом году у него была диагностирована саркома Юинга (рак костей).

— С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни, — отмечено в Instagram «Барыса». Вилену было 18 лет...

Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне.

Пусть земля будет тебе пухом, Вилен.