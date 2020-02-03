Умер 18-летний вратарь системы «Барыса»
Вратарь клуба МХЛ «Снежные Барсы» и юниорской сборной Казахстана Вилен Прокофьев скончался в возрасте 18 лет, сообщает пресс-служба «Барыса». В прошлом году у него была диагностирована саркома Юинга (рак костей).
— С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушел из жизни, — отмечено в Instagram «Барыса». Вилену было 18 лет...
Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне.
Пусть земля будет тебе пухом, Вилен.
С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет... ? Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. ? Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне. ? Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. ? Скорбим.