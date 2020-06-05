Тренерский штаб «Белых медведей» продолжит работу с командой
Главный тренер Алексей Заварухин, а также его помощники Марат Аскаров, Константин Панов и Георгий Гелашвили продолжат работу с «Белыми медведями» в сезоне-2020/2021, сообщает официальный сайт «Трактора».
— Для нас было очень важно сохранить тренерский штаб «Белых медведей» в полном составе, — заявил генеральный директор Иван Савин. — Наставники нашей «молодежки» здорово сработали в минувшем сезоне. Им удалось создать боеспособный коллектив, который достойно показал себя как с точки зрения командных действий, так и с позиции личностного роста и индивидуального прогресса. Для системы клуба одной из ключевых точек является продолжение работы в этом направлении. Молодые игроки должны сохранять стремление попасть в первую команду, показывая хороший командный результат и положительную динамику.
Главный тренер «Белых Медведей» Алексей Заварухин, а также его помощники Марат Аскаров, Константин Панов и Георгий Гелашвили продолжат работу с челябинской «молодежкой» в сезоне 2020/2021. pic.twitter.com/ATfas2jTUl— HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) June 5, 2020
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