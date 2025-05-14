Тренер «СКА-1946» Титов о поражении от «Спартака»: «Пропустили два гола за четыре минуты — это перевернуло игру»

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал поражение от московского «Спартак» (3:5) во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Харламова.

«В первом периоде не очень вошли в игру, «Спартак» доминировал. Второй период мы здорово начали, но пропустили два необязательных гола за четыре минуты — это перевернуло игру. Но ребята не сдались, хорошо отыграли третий период, могли забить, но, к сожалению, не удалось пробить вратаря. И хочу сказать, что болельщикам неправильно кричать матом на игроков. Они должны держать себя в руках и болеть правильно», — сказал Титов.

«Спартак» ведет в серии против «СКА-1946» со счетом 2-0. Третий матч пройдет 16 мая.