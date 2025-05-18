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18 мая 2025, 20:37

Тренер «СКА-1946» Титов о победе над молодежкой «Спартака»: «Наконец-то нас прорвало, и мы забили голы»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал победу над МХК «Спартак» (4:3) в четвертом матче финальной серии плей-офф МХЛ (1-3).

— Не показалось, что, когда ваша команда повела 3:0, игроки увлекались индивидуальными действиями?

— Молодежный хоккей — это эмоции. Когда повели 3:0, ребята подумали, что можно показать себя в лучшем виде перед скаутами. В такие моменты надо с ними разговаривать. Хоккей — командная игра. Всегда говорю, что, если бы вы хотели играть в индивидуальный вид спорта, то надо было идти в теннис. Здесь же вы в ответе за команду — за 19 человек, помимо вас.

— В чем атака вашей команды в первом периоде сегодня была лучше, чем в прошлых матчах?

— Шайба быстрее ходила. Наконец-то мы попадали в ворота. Было много моментов, когда шайба ходила, но мы не попадали в пустые ворота. Сегодня наконец-то нас прорвало, и мы забили голы.

«Спартак» ведет в серии против «СКА-1946» со счетом 3-1. Пятый матч между командами пройдет в Москве 20 мая.

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