Тренер «СКА-1946» Титов — о присутствии Ротенберга на финале МХЛ: «Никакого давления на меня не было»

Главный тренер «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал поражение от МХК «Спартак» (1:2, 0-1) в первом матче финальной серии Кубка Харламова.

— Встретились две равные команды, хорошая игра с обеих сторон, — сказал Титов. — К сожалению, пропустили гол в большинстве, поэтому проиграли.

— На матче присутствовал Роман Ротенберг. Стала ли из-за этого сегодня ваша работа более нервной и напряженной?

— Нет, мы с ним во время сезона всегда на связи. Никакого давления на меня не было. Я спокойной отношусь, что руководитель рядом со скамейкой. Тренерский штаб делает свою работу.