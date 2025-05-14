Тренер молодежного «Спартака» Барков о победе над «СКА-1946»: «Ребята бились, пластались и заслужили ее»

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал победу над «СКА-1946» (5:3) во втором матче финальной серии плей-офф Кубка Харламова.

«Мы начали игру хорошо. Половину первого периода показывали хороший хоккей, но потом выдохлись — вторую половину можно назвать провальной. Второй период был, наверное, лучшим в нашем исполнении за эти матчи. Сделали счет 3:1, контролировали игру, могли забить и четвертый гол. В третьем периоде немного подвела дисциплина, но радует, что сработало меньшинство. Мы выстояли втроем — гол пропустили уже впятером. Меньшинство сработало, ребята бились, пластались и заслужили победу», — заявил Барков.

«Спартак» ведет в серии против «СКА-1946» со счетом 2-0. Третий матч пройдет 16 мая.