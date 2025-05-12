Хоккей
12 мая, 23:00

Тренер молодежного «Спартака» Барков — об игре на «Мегаспорте» в финале: «Мандража у команды не видел»

Михаил Скрыль
Корреспондент

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал победу над «СКА-1946» (2:1, 1-0) в первом матче финальной серии Кубка Харламова.

— Игра получилась равной, — отметил Барков. — Присутствовало все, думаю, она понравилась болельщикам. Мы начали хорошо, применяли силовые приемы, сбивали соперника с ритма. Потом игра выровнялась. В какой-то момент помогло меньшинство. Пришлось обороняться подряд, спецбригады сработали неплохо. Большинство сегодня было не самое лучше. А в меньшинстве даже гол забили. Думаю, это только начало. Была равная игра, хоккей интересный.

— Главная тема — проведение матча на «Мегаспорте». Как игроки отреагировали на переезд?

— Мы говорили с игроками на эту тему. Рассказывали с Олегом Владимировичем примеры из своих воспоминаний. Думаю, отреагировали хорошо. Мандража я не видел. Ребята были довольны, что играем здесь, что нас поддерживают много болельщиков. Немного жарковато по сравнению с «Сокольниками», но лед и условия хорошие.

МХК Спартак
МХЛ
Тренер «СКА-1946» Титов — о присутствии Ротенберга на финале МХЛ: «Никакого давления на меня не было»

«Спартак» обыграл СКА-1946 во втором матче финальной серии Кубка Харламова

