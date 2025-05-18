Тренер молодежки «Спартака» Барков о победном голе «СКА-1946»: «Не секрет, что шайба вылетела и вернулась в поле»

Главный тренер МХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал поражение от «СКА-1946» (3:4) в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Харламова.

— Нам не удался первый период. Мы играли плохо, будем разбираться. Во втором и третьем периодах нашли свою игру — думаю, был равный хоккей. Будем разбираться, разговаривать с ребятам по первому периоду. Мы с конца прошлого матча настраивали их, что еще ничего не сделано. Последний шаг самый трудный. Все это понимают, но в глубине души, наверное, что-то остается: что счет уже 3-0, что можно на полную не выкладываться — поэтому, наверное, не удался первый период.

— Как вы видели момент с четвертым голом «СКА-1946»?

— Такой регламент. Не секрет, что шайба вылетела и вернулась в поле. Решение приняли такое, мы не спорим.

— Почему взяли тренерский запрос?

— Момент сложный. Есть нюанс: если бы мы не коснулись шайбы, и игра бы продолжалась хоть полпериода, а шайба была у соперника, — тогда гол могут отменить. Видимо, смотрели, коснулись мы ее или нет. И нашли, где мы коснулись. Такой регламент.

«Спартак» ведет в серии против «СКА-1946» со счетом 3-1. Пятый матч между командами пройдет в Москве 20 мая.