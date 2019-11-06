«Толпар» разгромил «Ладью» и вышел на первое место на «Востоке»

«Толпар» в выездном матче регулярного чемпионата Париматч-МХЛ победил «Ладью» — 6:1. Уфимцы с 38 очками вышли на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Омские ястребы» (37) провели на три игры меньше.

Хоккей

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Тайфун» (Уссурийск) — «СКА-Варяги» (Ленинградская область) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Кабуш — 2 (бол., Горнушечкин, Хремкин), 14:30 — 0:1. Овечкин — 6, 41:25 — 1:1. Лапшин — 9 (Козлов), 53:08 — 2:1. Дробин — 7 (п.в., Долотов), 59:22 — 3:1.

Вратари: Синегубкин — Давыдюк (57:54 — 59:22).

Судьи: Абросимов, Косарезов.

6 ноября. Владивосток. КСК «Фетисов Арена».

«Сахалинские акулы» (Южно-Сахалинск) — «МХК Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Голы: Шаборшин — 2 (Базнаев, Александров), 1:04 — 0:1. Рашевский — 4, 16:03 — 0:2. Баранов — 5 (Пяткин, Кротов), 24:03 — 1:2. Захаров — 4 (Александров, Карпов), 33:05 — 1:3. Рашевский — 5 (Кузнецов), 39:58 — 1:4.

Вратари: Колупаев (Кузьменко, 40:00) — Сапожников (Чуфаров, 40:00, Сапожников, 44:49).

Судьи: Ведерников, Шевчук.

6 ноября. Южно-Сахалинск. ЛК «Арена Сити».

«Амурские тигры» (Хабаровск) — «Красная Армия» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Кузьминов — 4 (Шафеев), 11:32 — 0:1. Корешков — 4 (бол., Калиниченко, Солопанов), 22:10 — 0:2. Калиниченко — 4 (Пугачев, Корешков), 35:24 — 0:3. Пугачев — 7 (бол., Аноп), 43:59 — 0:4. Домничев — 1 (Никитин, Гопиенко), 54:47 — 1:4.

Вратари: Мартынов (Евграфов, 43:59) — Киселев.

Судьи: Величко, Саутин.

6 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

«Ладья» (Тольятти) — «Толпар» (Уфа) — 1:6 (0:3, 0:3, 1:0)

Голы: Аймурзин — 10 (мен.), 4:55 — 0:1. Пашин — 8 (бол., Голощапов, Варлов), 7:09 — 0:2. Пашин — 9 (Башкиров), 16:01 — 0:3. Сафин-Трегубов — 4, 23:27 — 0:4. Горюхин — 2 (Олейников), 31:50 — 0:5. Валеев — 2 (С. Шаповаленко), 33:27 — 0:6. Рангаев — 10 (Стешенко), 43:34 — 1:6.

Вратари: Кулаков (Забродин, 23:27) — Брагинский.

Судьи: Пронских, Ханов.

6 ноября. Тольятти. ЛДС «Лада Арена».

«Крылья Советов» (Москва) — «МХК Атлант» (Мытищи) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шмелев — 4 (Копылов, Новиков), 7:58 — 0:1. Звягинцев — 2 (Коковин, Несветаев), 36:49 — 0:2. Лебедкин — 4 (Погонченков, Билялов), 40:20 — 1:2. Зубчинский — 5 (Захаров, Ащеулов), 53:05 — 2:2.

Победный буллит: Билялов.

Вратари: Попов — Задорожный.

Судьи: Назаров, Пестов.

6 ноября. Москва. УДС «Крылья Советов».

«ОРДЖИ Юниор» (Пекин) — «Капитан» (Ступино) — 1:7 (0:3, 1:2, 0:2)

Голы: Сивчук — 2 (Козыркин), 11:27 — 0:1. Рыбин — 1 (Ерофеев), 14:52 — 0:2. Тютчев — 5, 15:23 — 0:3. Ван Цзин — 4 (Жеребкин, Юнтунен), 20:21 — 1:3. Понкратов — 9 (Гараев, Дорофеев), 33:05 — 1:4. Гараев — 8 (Понкратов, Пяткин), 36:36 — 1:5. Тютчев — 6 (бол., Ю. Кожухов, Филиппов), 51:15 — 1:6. Константинов — 6 (Сивчук), 53:02 — 1:7.

Вратари: Ху Хаожань (Акмурзин, 15:23) — Девяткин.

Судьи: Зосимов, Майтак.

6 ноября. Ступино. ЛД им. В.Боброва.

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «МХК Спартак» (Москва) — 4:5 ОТ (2:2, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Жук — 9 (Поляков), 4:28 — 1:0. Семыкин — 3 (Алексеев, Гордин), 10:51 — 2:0. Тагиров — 5 (бол., Волков, Новрузов), 13:32 — 2:1. Авершин — 1 (Бородаенко), 14:34 — 2:2. Оськин — 6 (Гиголаев, Легалин), 21:30 — 2:3. Семыкин — 4 (Хуснутдинов), 28:55 — 3:3. Кровяков — 4 (Яруллин, Галушкин), 37:35 — 4:3. Новрузов — 10 (Волков, Львутин), 51:08 — 4:4. Мишаков — 3 (бол., Кравченко, Оськин), 62:34 — 4:5.

Вратари: Ромашкин — Ботов.

Судьи: Колонутов, Хуторов.

6 ноября. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».

«ХК Рига» (Рига) — «Русские витязи» (Чехов) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Гринбергс — 4 (Н. Матейко), 11:09 — 1:0. Смирнов — 3 (Кондырев, Демидов), 14:05 — 1:1. Демидов — 6 (Крыль, Смирнов), 30:21 — 1:2. Пика — 1 (мен., Буцениекс), 35:00 — 2:2. Кондырев — 8 (бол., Крыль, Демидов), 42:25 — 2:3. Кондырев — 9 (бол., Демидов), 45:32 — 2:4. Сараев — 3 (бол., Горшунов, Демидов), 47:20 — 2:5.

Вратари: Бруверис — Чечелев.

Судьи: Бакин, Жаирбаев.

6 ноября. Пиньки. Инбокс-Холл.