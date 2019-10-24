«Толпар» обыграл «Спутник» в регулярном чемпионате Париматч МХЛ — 3:2. В другой встрече «Мамонты Югры» на выезде одолели «Стальных лис».

Париматч МХЛ

Регулярный чемпионат

«Толпар» (Уфа) — «Спутник» (Альметьевск) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Аймурзин — 6, 7:46 — 1:0. В. Шаповаленко — 4 (бол., Чистяков, Аймурзин), 19:48 — 2:0. Закиров — 5 (бол., Фадеев, Коротков), 26:16 — 2:1. Башкиров — 3, 51:32 — 3:1. Ионов — 1 (бол., Шестопалов, Резанов), 54:09 — 3:2.

Вратари: Брагинский — Насыров (59:47).

«Стальные лисы» (Магнитогорск) — «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Ежов — 3, 8:10 — 0:1. Касалинский — 1 (Мозякин, Мартынов), 24:34 — 1:1. Неганов — 3 (Павлюк, Атанасов), 31:14 — 1:2.

Вратари: Моисеев (59:11) — Кузмаул.

«Авто» (Екатеринбург) — «Реактор» (Нижнекамск) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Шутов — 3 (Михайлов, Шафигуллин), 17:18 — 0:1. Чивилев — 7 (бол., Мотыгуллин), 25:50 — 0:2. Бухаров — 9 (бол., Лоза, А. Федоров), 33:27 — 1:2. Шутов — 4 (Шафигуллин), 53:45 — 1:3. Мокеев — 1 (п.в., Буцаев), 58:05 — 1:4.

Вратари: Романов (57:34 — 58:05) — Озолин.